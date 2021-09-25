"Газпром" може вдатися до "гібридного" сценарію в питанні транзиту, - директор "Оператора ГТС України"

"Ми розглядаємо певний "гібридний" сценарій, який потенційно може виникнути цієї зими".

Російська сторона може вдатися до "гібридного" сценарію, щоби підірвати надійність української ГТС та зірвати транзит російського газу до ЄС цієї зими.

Про це на конференції в Atlantic Council у п’ятницю заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає "Укрінформ".

За його словами, Україна використовує можливості газотранспортної системи, щоби створити запаси газу на зимовий період.

"Але, звісно, ми також розглядаємо певний "гібридний" сценарій, який потенційно може виникнути цієї зими", - зауважив Макогон.

Він пояснив, що Україна і Росія мають контракт за принципом "качай або плати". Тобто російська сторона має наповнювати газопровід домовленими обсягами газу або платити гроші за недопостачання.

"Однак ми більше зацікавлені в частині "качай" цієї угоди, тому що нам потрібно, щоби газ ішов", - сказав Макогон, наголосивши, що транзитна труба має бути завжди заповненою.

Враховуючі ціни на паливо, Газпром за елементарними підрахунками зараз може мати прибуток на рівні $20 мільярдів. Якщо ж РФ не заповнить українську ГТС вона муситиме заплатити лише $1 мільярд, що порівняно із загальним газовим прибутком є невеликою сумою, зазначив Макогон.

"Утім, ми сподіваємося, що вони (російська сторона – ред.) все ж транспортуватимуть газ", - зауважив керівник ОГТСУ.

Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" відмовився збільшувати транзит газу через Україну в жовтні, а також викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал-Європа".

Через дефіцит газу на ринку Європи 15 вересня ціна палива на голландському хабі TTF перевищила 73 євро за МВт-год, що відповідає понад 900 доларам за тисячу кубометрів.