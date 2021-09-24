У Києві ліквідовано "конвертаційний центр" з обігом понад 120 млн грн, - ДФС

Співробітники ГУ ДФС в Києві в ході розслідування кримінальної справи під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили групу осіб, які надають підприємствам послуги з ухилення від податків. Про це Державна фіскальна служба України повідомила на своїй сторінці в фейсбук.

Як з'ясували правоохоронці, в 2019-2021рр. «Центр мінімізації платежів до бюджету» формував податковий кредит з ПДВ підконтрольним транзитним і ризиковим підприємствам за рахунок придбання фіктивного ліміту на реєстрацію податкових накладних в ЄРПН у підприємств реального сектора економіки, що займаються оптово-роздрібною торгівлею і виробництвом будматеріалів.

З метою прикриття діяльності «конвертаційного центру» порушники використовували 10 транзитно-конвертаційних товариств, які працюють за такою схемою: задіяні в процедурі особи здійснювали підміну номенклатури придбаних груп товарів і переведення безготівкових коштів у готівку. «Проконвертовану» готівку разом з підробленими первинними документами передавали посадовим особам підприємств реального сектора економіки. В результаті підприємства реального сектора економіки безпідставно завищували податковий кредит з ПДВ, що призводило до зменшення оподатковуваної бази, і як наслідок - до ухилення від сплати податків.

"Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2019-2021 р.р. склав понад 120 млн грн. Втрати державного бюджету складають близько 20 млн грн. У результаті санкціонованих обшуків офісних приміщень і місць ведення тіньової бухгалтерії виявлена первинна бухгалтерська документація, чорнові записи, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, факсиміле, банківські картки, грошові кошти в еквіваленті понад 2,8 млн грн. та 198 печаток СГД з ознаками «транзитності» та «фіктивності», друку нерезидентів", - зазначив начальник Головного управління по боротьбі з фінансовими злочинами ДФС Володимир Ткаченко.

Наразі триває досудове розслідування. Вилучені у ході проведення слідчих дій речі і документи долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.