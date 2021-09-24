Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
Закон «про олігархів». Все тільки починається
Закон «про олігархів». Все тільки починається
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Рубікон імені Сергія Шефіра
Рубікон імені Сергія Шефіра
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
Рада ухвалила закон про олігархів
Рада ухвалила закон про олігархів
ГоловнаЕкономікаДержава

У Києві ліквідовано "конвертаційний центр" з обігом понад 120 млн грн, - ДФС

Втрати державного бюджету складають близько 20 млн грн.

У Києві ліквідовано "конвертаційний центр" з обігом понад 120 млн грн, - ДФС
Фото: Lb.ua

Співробітники ГУ ДФС в Києві в ході розслідування кримінальної справи під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили групу осіб, які надають підприємствам послуги з ухилення від податків. Про це Державна фіскальна служба України повідомила на своїй сторінці в фейсбук.

Як з'ясували правоохоронці, в 2019-2021рр. «Центр мінімізації платежів до бюджету» формував податковий кредит з ПДВ підконтрольним транзитним і ризиковим підприємствам за рахунок придбання фіктивного ліміту на реєстрацію податкових накладних в ЄРПН у підприємств реального сектора економіки, що займаються оптово-роздрібною торгівлею і виробництвом будматеріалів.

З метою прикриття діяльності «конвертаційного центру» порушники використовували 10 транзитно-конвертаційних товариств, які працюють за такою схемою: задіяні в процедурі особи здійснювали підміну номенклатури придбаних груп товарів і переведення безготівкових коштів у готівку. «Проконвертовану» готівку разом з підробленими первинними документами передавали посадовим особам підприємств реального сектора економіки. В результаті підприємства реального сектора економіки безпідставно завищували податковий кредит з ПДВ, що призводило до зменшення оподатковуваної бази, і як наслідок - до ухилення від сплати податків.

"Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2019-2021 р.р. склав понад 120 млн грн. Втрати державного бюджету складають близько 20 млн грн. У результаті санкціонованих обшуків офісних приміщень і місць ведення тіньової бухгалтерії виявлена первинна бухгалтерська документація, чорнові записи, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, факсиміле, банківські картки, грошові кошти в еквіваленті понад 2,8 млн грн. та 198 печаток СГД з ознаками «транзитності» та «фіктивності», друку нерезидентів", - зазначив начальник Головного управління по боротьбі з фінансовими злочинами ДФС Володимир Ткаченко.

Наразі триває досудове розслідування. Вилучені у ході проведення слідчих дій речі і документи долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також