​Коломойському дозволили продати офісний центр в Техасі

Федеральна окружна суддя США Марсія Кук 22 вересня задовольнила клопотання Міністерству юстиції США і дозволила компанії Ігоря Коломойського продати офісну будівлю в Далласі.

Про це повідомило "Радіо Свобода".

Мова йде про колишній корпус CompuCom System Headquarters та прилегла до нього незадіяна ділянка, розташовані за адресою 7171 Forest Lane і 7505 Forest Lane у Далласі (Техас). Їх придбала компанія Optima 7171, LLC (Делавер). Фірма зареєстрована 10 листопада 2010 року.

Згідно з судовими документами, північнотехаська компанія з нерухомості Centurion American погодилася викупити будівлю за 23,3 мільйона доларів. Очікується, що продаж буде завершений 27 вересня.

Із цією будівлею станом на 16 вересня було пов’язано понад 425 тисяч доларів боргу податку на нерухомість, пені та виплат на користь місцевої громади.

Після виплати боргів та податків решта прибутку від продажу буде поміщена на депозитний рахунок, яким до кінця судового розгляду керуватиме американський уряд.

"Суд вважає, що проміжний продаж майна необхідний і доречний для збереження вартості майна до завершення провадження у справі про накладення арешту", – йдеться в рішенні Кук.

Негайний продаж зменшить ризики від коливань ринку, а також витрати на утримання майна у належному стані. Нерухомість у Техасі наразі не зайнята і, отже, не може отримувати прибуток для покриття видатків на утримання, сплати податків та членських внесків.

Нагадаємо, що у 2020 році Міністерство юстиції США подало три позови до Окружного суду Південного округу Флориди з метою конфіскації активів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова – хмарочоса PNC Plaza в Луїсвіллі, штат Кентуккі, офісного парку CompuCom у Далласі, штат Техас, хмарочоса 55 Public Square Building у Клівленді, Огайо.

Слідство вважає, що американські партнери Коломойського та Боголюбова придбали нерухомість за гроші, які були шахрайським способом виведені з ПриватБанку на початку 2010-х років. Українські олігархи не є відповідачами в цій справі.