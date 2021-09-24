"Нафтогазу" бракує грошей на закупівлю 3 млрд кубів газу на зиму

У НАК "Нафтогаз України" не вистачає грошей на закупівлю газу на зимовий період. Оскільки компанія закінчила минулий рік зі збитками 19 млрд гривень, попри залишок на рахунках 57,7 млрд гривень, "Нафтогаз" відчуває потребу в додаткових коштах.

За даними РБК-Україна, загальний обсяг надпланових витрат НАК може скласти 123 млрд гривень. При цьому в "Нафтогазі" підрахували, що їм доведеться заплатити на 33,7 млрд гривень більше ренти на газ власного видобутку.

"Адже середня митна ціна газу значно перевищує вартість, за якою НАК реалізовує його для потреб населення та теплокомуненерго. За трирічними договорами з останніми, компанія недоотримає 36,7 млрд гривень", - йдеться в матеріалі видання.

При цьому основною проблемою є відсутність грошей на закупівлю 3 млрд кубометрів імпортного газу, який необхідно придбати в опалювальний сезон. Кошти в розмірі 44,5 млрд гривень НАК планує отримати від компанії "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

"Проєкт договору між "Укртрансгазом" (входить до "Групи Нафтогаз") і ОГТСУ вже підготовлено. Цей документ, що дозволяє НАК зібрати частину відсутніх коштів, повинні були затвердити на засіданні Кабміну 22 вересня в рамках Плану заходів щодо посилення надійності оператора ГТС", - йдеться в матеріалі.

Однак рішення не винесли на розгляд Кабінету міністрів, оскільки в ньому виявили низку юридичних перешкод.

Наразі "Нафтогаз" продовжує закупівлю газу, і очікується, що на 1 жовтня у сховищах буде понад 19 млрд кубометрів, при тому, що зараз там зберігається трохи більше ніж 18 млрд кубометрів.

В уряді і самому "Нафтогазі" заявляють, що підготовка до зими йде нормальними темпами. Однак, за інформацією видання, ситуація із закачуванням газу до опалювального сезону складна: не вистачає ні газу, ні грошей на його закупівлю, а план з імпорту палива вже не виконується.