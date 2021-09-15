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Арештовані акції "Донецькоблгазу" передали "Нафтогазу", - СБУ

Раніше вказані 49,9% акцій ПАТ "Донецькоблгаз" були арештовані Шевченківським районним судом м. Києва за ініціативи СБУ.

Арештовані акції "Донецькоблгазу" передали "Нафтогазу", - СБУ
Фото: oilreview.kiev.ua

Кабінет Міністрів передав 49,9% акцій ПАТ "Донецькоблгаз" в управління НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляє пресслужба СБУ, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 15 вересня.

Раніше вказані 49,9% акцій ПАТ "Донецькоблгаз" були арештовані Шевченківським районним судом м. Києва за ініціативи СБУ.

"Українська спецслужба продовжує документування протиправних дій посадових осіб ПАТ «Донецькоблгаз», які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства у зоні проведення ООС", - наголошують у СБУ.

Зазначається, що нинішнє рішення Кабміну обумовлене тим, щоб "запобігти ризику виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру" в регіоні. Оскільки, як зазначають в уряді, існує ризик, що "не буде забезпечено безаварійну експлуатацію газорозподільних систем як об'єктів підвищеної небезпеки".

У СБУ зауважили, що акціонерне товариство ПАТ "Донецькоблгаз" належить до об’єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення. Слідчі СБУ встановили, що власниками ПАТ "Донецькоблгаз" є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, котрі підконтрольні громадянину України, який на даний час перебуває на території Російської Федерації.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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