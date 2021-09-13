Підозрюваний у ​зґвалтуванні втік із суду в Луцьку

Із будівлі Луцького міськрайонного суду після обрання запобіжного заходу втік підсудний. Інцидент стався 13 вересня, повідомляє ІА Волинські новини.

У пресслужбі патрульної поліції Волині агенції підтвердили цю інформацію.

Як стало відомо, втікач був одягнений у спортивний костюм. Наразі поліцейські розшукують його.

У пресслужбі суду повідомили, що чоловік втік, щойно суддя оголосив ухвалу.

Прессекретар служби судової охорони у Волинській області Євгенія Ковтун у коментарі виданню зазначила, що функцію конвоювання повинна була здійснювати поліція.

"Служба судової охорони не мала права його затримувати, бо не була попереджена про вирок судді. Співробітники не були в залі засідання, де був винесений вирок, їх не попередили про нього. Служба судової охорони несе функцію охорони громадського порядку, але не функцію конвоювання", – зазначила Євгенія Ковтун.

За інформацією Суспільного, втікача обвинувачують у зґвалтуванні, проникненні в житло та зберіганні зброї.

Суддя-спікер Вячеслав Покидюк розповів, що чоловік зник, після обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Він покинув залу засідань, вийшов із будівлі суду і зник у невідомому напрямку.

"Його було оголошено в розшук у зв’язку з ухиленням, в суд він не з’являвся. Він не втік з-під конвою, він не був у боксах передбачених, він самовільно прийшов, почув рішення суду, розвернувся і вийшов", - розповів Вячеслав Покидюк.

Станом на 17:20 13 вересня правоохоронці розшукують обвинуваченого та з'ясовують обставини втечі.

Нагадаємо, 28 травня з зали Ірпінського міського суду втік підозрюваний, уродженець Азербайджану Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Огли. Чоловік скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

30 травня втікача затримали в Києві.