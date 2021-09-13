Поліція викрила схему з підробленими COVID-тестами для жителів ОРДЛО

Кіберполіція припинила схему збуту довідок із негативним результатом на COVID-19 для перетину лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

Про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції.

За даними правоохоронців, 59-річний чоловік в Інтернеті пропонував послуги з виготовлення тестів на COVID-19 та "COVID-сертифікатів". Підроблені документи він продавав мешканцям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ.

"Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення довідок. Фігурант використовував підроблені печатки одного з медичних центрів. Вартість одного такого тесту становила 500 гривень. Щомісячний прибуток правопорушника становив близько 300 тисяч гривень", - сказано в повідомленні.

Під час огляду автомобіля чоловіка поліцейські виявили підроблені медичні довідки з даними інших громадян.

Раніше у Харківській області викрили схему підробки результатів ПЛР-тестів, які вносили в додаток для контролю самоізоляції "Дій вдома". Серед клієнтів були й ті, хто мав позитивний результат на коронавірус, що могло спричинити поширення пандемії. Організаторами схеми є працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками туристичного агентства.