На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
ГоловнаПраво

Поліція викрила схему з підробленими COVID-тестами для жителів ОРДЛО

Фальшивий ПЛР-тест коштував 500 грн.

Поліція викрила схему з підробленими COVID-тестами для жителів ОРДЛО

Кіберполіція припинила схему збуту довідок із негативним результатом на COVID-19 для перетину лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

Про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції.

За даними правоохоронців, 59-річний чоловік в Інтернеті пропонував послуги з виготовлення тестів на COVID-19 та "COVID-сертифікатів". Підроблені документи він продавав мешканцям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ.

"Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення довідок. Фігурант використовував підроблені печатки одного з медичних центрів. Вартість одного такого тесту становила 500 гривень. Щомісячний прибуток правопорушника становив близько 300 тисяч гривень", - сказано в повідомленні.

Під час огляду автомобіля чоловіка поліцейські виявили підроблені медичні довідки з даними інших громадян.

Раніше у Харківській області викрили схему підробки результатів ПЛР-тестів, які вносили в додаток для контролю самоізоляції "Дій вдома". Серед клієнтів були й ті, хто мав позитивний результат на коронавірус, що могло спричинити поширення пандемії. Організаторами схеми є працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками туристичного агентства.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також