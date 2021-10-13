На Харківщині викрили схему підробки ПЛР-тестів, яку організували працівники турфірми та медлабораторії

Щомісяця ділки виготовляли до 600 підроблених довідок для виїзду за кордон.

На Харківщині Служба безпеки викрила і заблокувала чергову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Щомісяця ділки виготовляли до 600 підроблених довідок для виїзду за кордон, у тому числі - міжнародного зразка.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що організували оборудку двоє працівників туристичного агентства у змові з приватною медичною лабораторією. Під час продажу закордонних турів клієнтам пропонували придбати ПЛР-тести з негативним результатом на COVID-19.

Клієнти використовували фальсифіковані документи для безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.

Після повної передоплати зловмисники пересилали дані до медлабораторії, де без аналізів виписували фальсифіковані ПЛР-тести. Незаконна схема дозволяла вносити недостовірну інформацію у медичну систему ЕСОЗ, дані з якої потрапляли у додаток "Вдома".

За інформацією правоохоронців, щомісяця нелегальний бізнес приносив учасникам оборудки понад 500 тис. грн.

Під час обшуків у медлабораторії, в офісі турагентства та за місцями проживання фігурантів вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, електронні носії інформації, чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам схеми.

Нагадаємо, раніше дві столичні турфірми викрили у торгівлі підробленими ПЛР-тестами на коронавірус. Вартість однієї "довідки" становила від 1000 до 1200 гривень.

5 жовтня на Дніпропетровщині суд вперше виніс вирок лікарю у справі про підробку сертифіката про вакцинацію від COVID-19 - його засудили до штрафу та позбавили права діяльності за фахом на один рік. А з початку року поліція відкрила 350 кримінальних проваджень за підроблення результатів ПЛР-тестів.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко раніше повідомляв, що розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій.

Наприкінці вересня в поліції також розповіли, як будуть перевіряти COVID-сертифікати у випадку локдауну. Для цього розроблено відповідне програмне забезпечення, яке встановлять на планшети поліцейських.