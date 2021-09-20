У Запоріжжі викрили туристичну фірму, яка виготовляла довідки з негативним результатом на COVID-19 для перетину державного кордону.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Вартість однієї такої "довідки" складала 500 гривень. З початку року зловмисники сфальсифікували понад 100 документів. На бланках містилась підроблена печатка однієї з Державних установ Міністерства охорони здоров’я Запоріжжя та з підписом завідувача лабораторії.
Правоохоронці провели обшуки в офісі турагентства і вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та "чорнові" записи.
Також обшук провели у Державній установі МОЗ, бланки якої використовували зловмисники.
"Встановлено, що відомості до бази даних медичної установи не вносилися, дослідження не проводилися та порядковий номер довідки не відповідав порядковому номеру в установі", - розповіли в поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, наприкінці серпня СБУ ліквідувала мережу із виготовлення фальшивих сертифікатів про вакцинацію проти ковіду.