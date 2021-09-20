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У Запоріжжі турфірму викрили на продажу підроблених ПЛР-тестів на ковід

Клієнтами були переважно туристи, які планували поїздку за кордон.

У Запоріжжі турфірму викрили на продажу підроблених ПЛР-тестів на ковід
Фото: zp.npu.gov.ua

У Запоріжжі викрили туристичну фірму, яка виготовляла довідки з негативним результатом на COVID-19 для перетину державного кордону.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Вартість однієї такої "довідки" складала 500 гривень. З початку року зловмисники сфальсифікували понад 100 документів. На бланках містилась підроблена печатка однієї з Державних установ Міністерства охорони здоров’я Запоріжжя та з підписом завідувача лабораторії.

Правоохоронці провели обшуки в офісі турагентства і вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та "чорнові" записи.

Фото: zp.npu.gov.ua

Також обшук провели у Державній установі МОЗ, бланки якої використовували зловмисники.

"Встановлено, що відомості до бази даних медичної установи не вносилися, дослідження не проводилися та порядковий номер довідки не відповідав порядковому номеру в установі", - розповіли в поліції.

Фото: zp.npu.gov.ua

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, наприкінці серпня СБУ ліквідувала мережу із виготовлення фальшивих сертифікатів про вакцинацію проти ковіду.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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