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Двох екскерівників науково-дослідних інститутів підозрюють у розтраті 42 млн гривень

До офіційних документів було внесено недостовірні дані щодо вартості робіт із оцінки земель.

Двох екскерівників науково-дослідних інститутів підозрюють у розтраті 42 млн гривень
Фото: gp.gov.ua

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора державного підприємства "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" та колишньому генеральному директору державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" за фактами службового підроблення та розтрати бюджетних коштів.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, державні інститути проводили загальнонаціональну грошову оцінку земель сільгоспризначення за бюджетні кошти, на яку було виділено 140 млн гривень. Оцінка складалася з кількох етапів, один з яких – ґрунтові обстеження.

"З метою створення видимості діяльності з оцінки земель до офіційних документів було внесено недостовірні дані щодо кількості відібраних зразків ґрунту та вартості цих робіт. Насправді роботи виконувалися частково або взагалі не проводилися. Внаслідок дій посадових осіб державі було завдано збитків на суму близько 42 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, 17 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід голові Державної продовольчо-зернової корпорації Андрієві Власенку, якого звинувачують в розкраданні 71 млн грн держкорпорації.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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