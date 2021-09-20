У Києві почалась метеорологічна осінь

Це сталось на три дні пізніше кліматичної норми, але майже на місяць раніше, ніж у 2020 році.

У Києві 19 вересня почалася метеорологічна осінь. Це сталось на три дні пізніше кліматичної норми, але майже на місяць раніше, ніж у 2020 році.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"19 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь. За кліматичною нормою 1991-2020 рр. вона розпочалась на три дні пізніше. Середньодобова температура повітря цього дня знизилась нижче +15 градусів і становила +11,9°С. За прогнозом Українського гідрометцентру температура повітря і надалі буде знижуватись. Найпізніше метеорологічна осінь до Києва завітала минулого року - 15 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Метеорологічне літо в 2021 році почалось 14 травня, закінчилось 18 вересня і загалом тривало 128 днів.

Найдовшим літо було в 2012 році - 166 днів.

У 2020 році метеорологічне літо тривало 132 дні.