На Харківщині загорівся будинок на базі відпочинку, є постраждалі

Зранку у неділю, 19 вересня зайнялася пожежа на базі відпочинку у селищі Печеніги на Харківщині.

Про це повідомили в обласній поліції.

Загорівся дерев’яний будинок, у якому знаходилися 10 людей.

Двоє з них – чоловік 43 років і 35-річна жінка – отримали травми різного ступеня тяжкості та доставлені до лікарні у Харкові. Інші восьмеро людей від медичної допомоги та від надання пояснень відмовились.

Пожежа ліквідована співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Попередня причина займання – замикання електропроводки.

Слідчі Чугуївського райвідділку поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.270 Кримінального кодексу України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років тюремного ув'язнення.

Всі обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, на базі відпочинку "Фелічіта" у Затоці на Одещині вранці 8 вересня загорілися чотири будиночки. Рятувальники гасили вогонь протягом півтори години.