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На Закарпатті у пожежі згоріли деревообробний цех та корівник, загинула людина

Площа полум'я сягала близько 3000 кв.м.

У смт Дубове на Закарпатті пожежа знищила деревообробний цех та корівник, загинула людина.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Пожеж сталася на вул. Заводській, на момент прибуття вогнеборців площа займання сягала близько 3000 кв.м.

Усього до гасіння пожежі було залучено пять одиниць техніки. Також активну участь у приборкуванні вогню брали місцеві жителі.

У ході приборкування вогню рятувальники спільно з місцевими жителями врятували 47 голів великої рогатої худоби та техніку.

Під час гасіння вогнеборцями було виявлено тіло чоловіка, який був охоронцем цієї будівлі.

“Причина займання та завдана матеріальна шкода встановлюються, адже за попередніми даними вогнем знищено корівник, деревообробний цех та майно, що знаходилося всередині”, – йдеться у повідомленні.

На місці працюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, у місті Яготин на Київщині сталося пожежа у багатоповерхівці, внаслідок чого дві особи загинуло, ще одну доправили до лікарні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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