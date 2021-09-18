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В Україні знеструмлено понад 70 сіл, у частині областей сьогодні дощитиме

У західних областях – пориви вітру 15-20 м/с.

В Україні знеструмлено понад 70 сіл, у частині областей сьогодні дощитиме
Фото: yavoriv-info.com.ua

Станом на ранок суботи, 18 вересня в Україні внаслідок негоди знеструмлено 71 населений пункт.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

Через ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, грозу) без електропостачання залишились 65 населених пунктів у Львівській області та 6 – у Чернігівській.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Окрім того, вдень у суботу синоптики прогнозують значні дощі у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

У західних областях – пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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