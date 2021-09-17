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Окупанти з початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окупанти з початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: fishki.net

Від початку цієї доби в зоні бойових дій на Сході України зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Піски противник обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Протягом минулої доби, 16 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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