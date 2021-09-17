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СБУ ліквідувала ботоферму, яка працювала на зрив програми вакцинації в Україні

Координатором та адміністратором була мешканка Дніпра

СБУ ліквідувала ботоферму, яка працювала на зрив програми вакцинації в Україні
Фото: ssu.gov.ua

У Дніпрі ліквідовано ботоферму, яка працювала на замовлення кураторів з Росії для дискредитації української влади та зриву національної програми вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомила Служба безпеки.

За матеріалами слідства, координатором та адміністратором була мешканка Дніпра. Російські замовники забезпечили її всім необхідним обладнанням і програмним забезпеченням, його налаштування здійснювали дистанційно.

Жінка розмістила програмно-апаратний комплекс в орендованій квартирі. За його допомогою вона адмініструвала понад 5 тисяч облікових записів у фейсбуці, які нібито належали громадянам України, хоча насправді - використовували фейкові персональні дані.

Фото: ssu.gov.ua

"Від замовників вона регулярно отримувала інформаційні «вкиди», які потрібно було «розганяти» через соцмережі. Крім того, жінка мала активно створювати нові псевдо профілі. Оплату за свої послуги адміністратор отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи", - йдеться в повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження слідчими СБУ проводиться досудове розслідування. Докази причетності окремих осіб до протиправної діяльності вилучено, зокрема комп’ютерне обладнання та сотні sim-карток мобільного оператора.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, понад 56% дорослого населення України в найближчій перспективі не планують робити щеплення від коронавірусної хвороби. Вони пояснюють це недостатньою перевіреністю вакцин і страхом перед можливими побічними ефектами.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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