Служба безпеки України заявила про затримання проросійського пропагандиста, який влітку 2020 року отримав підозру за сепаратизм, але весь цей час переховувався від слідства.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Зловмисник агітував за порушення державних кордонів та створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень. Він брав участь у маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах, що знімали на замовлення окремих політсил та громадських організацій РФ відверто антиукраїнського спрямування", - йдеться в повідомленні.

Його імені СБУ не вказує, але напередодні проросійські блогери та їх ресурси повідомили про затримання колишнього "рухівця" Романа Василишина, засновника проросійського сайту "Контрольний постріл". У своєму Youtube-каналі Василишин розказав, що його дійсно затримувала СБУ. Спершу він опинився в СІЗО, але потім його відпустили під домашній арешт.

Фото: Youtube / Василишин - таки да!

"Чоловік входив до складу групи інтернет-агентів, яких минулого року викрила СБУ. Наразі всім трьом учасникам групи: організатору ‒ мешканцю Луганська, адміністратору ютуб-каналу та редактору проросійського інтернет-ресурсу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України", - пише СБУ.

Про викриття цієї групи повідомлялося в кінці червня 2020 року.

Крім Василишина підозрюваними були адміністратор ютуб-каналу "Рассвет" Вадим Десятов і луганчанин, лідер партії "Велика Україна" Ігор Беркут (Гекко).