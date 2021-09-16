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СБУ на Харківщині заблокувала ботоферму, яка працювала на Росію

За період роботи зареєстровано майже 50 тис. фейкових акаунтів, які створювали "альтернативну реальність" у соцмережах.

Фото: СБУ

На Харківщині Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Росії. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, за період роботи зареєстровано майже 50 тис. фейкових акаунтів, які створювали "альтернативну реальність" у соцмережах, зокрема в українському сегменті.

“Організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини. Він має чималий досвід у сфері телекомунікацій, тому успішно налагодив механізм реєстрації «липових» профілів у соцмережах. За наявною інформацією, чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах. Оплату за виконані замовлення зловмисник отримував у рублях, через електронні платіжні системи”, - йдетьсяу повідомленні.

.Зазначається, що "армія ботів" поширювала публікації та коментарі, спрямовані на зрив національної програми вакцинації, виправдання збройної агресії РФ на сході України, дискредитацію української влади.

Під час обшуків за місцем мешкання зловмисника виявлено комп'ютерне обладнання, GSM-шлюзи та SIM-банки, 5 тис. SIM-карток українських операторів зв’язку.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами.

Нагадаємо, у липні співробітники СБУ в Івано-Франківській області ліквідували потужну ботоферму, яка виконувала завдання замовників з РФ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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