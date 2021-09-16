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Кінологи силових служб України провели антитерористичні навчання

Силовики продемонстрували дії штурмових собак під час затримання умовного злочинця, виявлення вибухівки та розмінування.

У Кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби відбувся триденний збір - тренінг кінологів силових структур України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

Тренування проходили під координацією Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки. А в заходах взяли участь керівники та представники кінологічних служб ДПСУ, Нацполіції, Нацгвардії, Управління державної охорони, Військової служби правопорядку у ЗСУ, а також Кінологічного центру Державної кримінально-виконавчої служби (м. Кам’янець-Подільський).

Силовики обмінялися досвідом щодо організації підготовки кінологів зі службовими собаками та особливостей їх використання в боротьбі з тероризмом. Також вони обговорили порядок підготовки службових собак для пошуку зброї, боєприпасів та вибухівки.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Під час тренінгу силовики продемонстрували роботу своїх собак під час виконання завдань, зокрема - дії штурмових собак під час затримання умовного злочинця, виявлення вибухівки та розмінування.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

"Керівники кінологічних служб зазначили, що проведення таких навчань сприяє об'єднанню зусиль у боротьбі з тероризмом, адже в умовах сьогодення робота кінологів є важливим та ефективним інструментом в стратегії боротьби з терористичними явищами", - зазначається у повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, цього року службові собаки прикордонників уперше взяли участь у параді до Дня Незалежності.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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