Сьогодні вранці російсько-окупаційні війська вкотре грубо порушили режим припинення вогню і двічі обстріляли місто Щастя на Луганщині.

Як інформує пресцентр операції Об’єднаних сил, о 6:40 та о 7:30 окупанти обстріляли Щастя з напрямку н. п. Весела Гора. За попередніми даними, обстріл здійснено із застосуванням міномета калібру 82 мм.

Фото: пресцентр ООС

Фото: пресцентр ООС

"Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, а саме адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт та отримала поранення цивільна особа. Стан її здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Фото: пресцентр ООС

Фото: пресцентр ООС

Для з’ясування решти обставин на місці події працюють правоохоронні органи.