Двоє людей загинули, ще четверо отримали травми внаслідок вибуху, який стався після розпалювання вогнища на привалі. Подія сталася ввечері 15 вересня на полонині "Під Берди" поблизу села Вороненка Надвірнянського району на Прикарпатті.

Як інформують в обласному управлінні ДСНС, о 21:20 надійшло повідомлення про те, що група туристів з 12 осіб, двоє з яких діти, під час привалу розпалила багаття, після чого стався вибух. Четверо туристів отримали травми, двоє загинули.

Згодом у ДСНС уточнили, що за попередньою інформацією, важкі травми отримали 7 осіб, з них троє перебувають у критичному стані. Загиблі - особи 1982 та 1995 р.н.

"Одразу було оголошено збір для пошуково-рятувальних відділень Ворохта, Верховина, Яремче, Заросляк, Косів та Івано-Франківськ. О 21: 49 до проведення аварійно-рятувальних робіт було додатково залучено три бригади медицини катастроф, чергову зміну ОКЦ та мобільно-оперативну групу ГУ ДСНС в області", - сказано в повідомленні.

О 00:45 рятувальники розпочали супровід першої постраждалої особи, о 01:15 рятувальники пошуково-рятувального відділення почали супровід учасників групи, які не зазнали травмувань.

О 02:20 рятувальники почали переносити на ношах одну важко хвору особу, а двох інших постраждалих, а також двох дітей, які перебували у задовільному стані, рятувальники транспортували автомобілями підвищеної прохідності до підніжжя гори в селі Вороненко.

О 04:00 двох дітей (2016 та 2018 р.н.) та двох дорослих на автомобілі підвищеної прохідності, а в подальшому на автомобілі рятувальників перевезено до підніжжя гори та передано родичам, котрі після спілкування з психологом ГУ ДСНС в області на власному транспорті відбули до Коломиї.

Для надання допомоги постраждалим залучали сили й техніку управлінь ДСНС в Івано-Франківській і Закарпатській областях.

Про причини вибуху не повідомляють. О 10:00 в обласному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області відбудеться брифінг щодо події.

Оновлення. Один із туристів, психолог Орест Малиш розповів деталі події.

За його словами, у групі було 10 дорослих і 2 дітей.

"Розпалили вогонь на горі на місці, де раніше палили його до нас. Зварили їсти і сиділи грілись біля вогню. Дітей вклали спати. Десь за 1,5 год вирішив дров назбирати і пішов за ними. В цей момент стався вибух на місці вогнища. Що саме вибухнуло, ми не знаємо", - написав він у фейсбуці.

Малиш попросив не розповсюджувати неправдиву інформацію і уточнив, що двоє чоловіків загинули, четверо жінок з різними опіками і рваними ранами госпіталізовані, один чоловік - з дрібними порізами.

Ще троє чоловіків, які в момент вибуху збирали дрова, і діти залишилися неушкодженими.

"Дівчата в обласній лікарні в Івано-Франківську. Дружина в найважчому стані і зараз на операції", - додав Орест Малиш.