Фото: Національна поліція

У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля на проспекті Хмельницького загинули дві людини.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Вибух стався в автомобілі Nissan Primera близько 9 години ранку.

На місце виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

Фото: Національна поліція

Поліція встановила, що автомобілі перебували чоловік та жінка. Їх особи встановили за документами, виявленими на місці події.

Імена загиблих поліція традиційно не називає, але водночас пресслужба ДСНС України повідомила, що "близько дев’ятої ранку трагічно загинула начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпровській області Дар'я Гречіщева".

Другий загиблий, за даними місцевого видання "Інформатор", – ветеран АТО, сапер Олексій Кавлак.

Фото: dp.informator.ua

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Нагадаємо, що на початку вересня на Литейній вулиці в Дніпрі стався вибух в салоні автомобіля Subaru, внаслідок якого постраждав водій. Причиною вибуху тоді стала страйкбольна граната.