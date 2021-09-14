Окупанти хочуть побудувати на заході Криму нове місто

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов оголосив про намір побудувати у Сакському районі на заході півострова нове курортне місто.

Про це він заявив місцевому пропагандистському ресурсу “Крыминформ”.

"Західне узбережжя, там великі гравці готові побудувати населений пункт з проживанням близько 50 тисяч жителів. Це проживання та відпочинок в курортний сезон. На мій погляд, ідея правильна, підтримана нами. Зараз йдуть розрахунки. Це Західний Крим, Сакський район, великі вільні площі. Є розуміння, що це буде затребувано", - сказав Аксьонов.

Він висловив упевненість, що води і електроенергії на новий населений пункт вистачить.

Станом на 1 серпня 2012 року все населення Сакського району Криму складало 77 970 жителів.

Нагадаємо, раніше видання BlackSeaNews і Інститут Чорноморських стратегічних досліджень опублікували дані, згідно з якими РФ збільшила кількість росіян на території окупованого Криму до мільйона людей.