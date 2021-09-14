Суд у Празі відправив росіянина Франчетті під арешт, де він чекатиме екстрадиції в Україну

Адвокат вважає, що його підзахисного не видадуть, а арешт - це "звичайна справа у процедурах екстрадиції".

Міський суд Праги відправив затриманого в аеропорту росіянина Олександра Франчетті під арешт, де він чекатиме результатів розгляду питання про його екстрадицію в Україну.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.cz.

Після оголошення рішення суду адвокат Франчетті Ян Шварц заявив, що запит України про екстрадицію був "політично мотивованим і не мав нічого спільного зі злочинною діяльністю".

"Арешт - звичайна справа у процедурах екстрадиції. Рідко буває, що клієнта відпускають. Сподіватимемося, що під час прийняття рішення про екстрадицію суд не піддасться політизації", - цитує видання Шварца.

Адвокат також заявив, що в разі екстрадиції в Україну на Франчетті "чекають тортури й може загрожувати смерть".

Нагадаємо, 12 вересня в міжнародному аеропорту Праги за запитом України затримали громадянина Російської Федерації Олександра Франчетті.

13 вересня Офіс генпрокурора України звернувся до Міністерства юстиції Чехії з повторним проханням про видачу затриманого. Уперше з таким запитом українські правоохоронці звернулися до чеських колег іще в серпні 2020 року, а 13 вересня підтвердили актуальність запиту про екстрадицію.

Франчетті в Україні розшукують для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у збройних формуваннях "Самооборона Криму" та "Північний вітер" (ст. 260 КК України). Голосіївський районний суд Києва вже обравйому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.