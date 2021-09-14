"Талібан" спростував повідомлення про смерть свого віцепрем'єра мулли Барадара

Інформація про загибель почала ширитися на тлі чуток про розкол у владі.

"Талібан" заперечив смерть віцепрем'єр-міністра нещодавно створеного уряду мулли Барадара після чуток про внутрішній розкол у владі.

Спікер "Талібану" Сулайл Шахін сказав, що інформація про загибель Барадара в перестрілці з опонентами не відповідає дійсності. За його словами, мулла записав аудіоповідомлення, в якому сказав, що не постраждав під час зіткнення. Про це пише Reuters.

"Він сказав, що це брехня, абсолютно безпідставна", – запевнив Шахін.

Таліби також опублікували відео, які нібито демонструють участь Барадара в засіданнях у місті Кандагар. Reuters поки не верифікувало кадри.

Кілька днів в Афганістані поширювалися чутки про зіткнення прихильників Барадара з прихильниками глави "мережі Хаккані", що базується поблизу кордону з Пакистаном. Сіраджуддіна Хаккані, який очолює "мережу", звинувачується в деяких найжорстокіших терористичних атаках.

"Мережа Хаккані" – афганська терористична організація, яка вела боротьбу проти урядових сил разом з "Талібаном".

Чутки поширилися слідом за версією про можливе суперництво між військовими командирами, такими як Хаккані, та лідерами політичного офісу в Досі, як Барадар. "Талібан" продовжує заперечувати інформацію про будь-які внутрішні суперечки.

Барадар не з'являвся на публіці кілька днів і не входив до складу "міністерської делегації", яка зустрічалася з главою МЗС Катару в Кабулі минулої неділі.

Раніше таліби роками приховували загибель засновника свого руху мулли Омара. "Талібан" оголосив про його загибель у 2015 році, сказавши, що він "помер кілька років тому".

Нагадаємо, що 7 вересня ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, оголосив склад уряду. Главою кабінету призначений Мухаммад Хасан Ахунд, його першим заступником – мулла Барадар Ахунд, другий заступник прем'єр-міністра – Мавлаві Абдул Салам Ханафі.

Раніше передбачалося, що уряд талібів очолить співзасновник "Талібану" Абдул Гані Барадар. Лідер ісламістів повернувся до Афганістану в ніч на 18 серпня. Він прилетів з Катару в Кандагар. Це місто було духовним центром руху "Талібан" та їх столицею під час першого приходу до влади наприкінці в 90-х роках.