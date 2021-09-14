Путін та Асад провели перемовини в Кремлі, візит не анонсували

Президенти Росії та Сирії Володимир Путін і Башар Асад провели перемовини у Кремлі. Візит Асада до Москви заздалегідь не анонсували.

Уранці 14 вересня на сайті Кремля з'явилося повідомлення про зустріч президентів, яка відбулася напередодні.

Володимир Путін привітав Асада з перемогою на президентських виборах і минулим днем народження.

Як випливає з кремлівської розшифровки, на це сирійський лідер по-російськи відповів "спасибі".

"Результати свідчать про те, що люди вам довіряють і, незважаючи на всі складності попередніх років і трагедії попередніх років, все-таки з вами пов'язують процес відновлення і повернення до нормального життя", - сказав російський президент.

Путін також наголосив на необхідності діалогу з опонентами сирійської влади. Головною ж проблемою Сирії президент РФ назвав незаконну присутність іноземних військових, але не уточнив, яких саме країн.

Асад, своєю чергою, подякував Путіну за допомогу і підтримку, але сказав, що політичні процеси зупинилися три роки тому. З контексту розшифровки випливає, що йдеться про діалог з опозицією.

За офіційними даними, Асад набрав 95,1% голосів на президентських виборах 26 травня. Вибори відбулися на підконтрольних Асаду близько двох третинах території Сирії, у якій вже більше десяти років точиться громадянська війна.

55-річний Башар Асад керує Сирією з 2000 року. До нього країною управляв його батько Хафез Асад, який був президентом Сирії з 1971 року.

Росія почала військову операцію в Сирії 30 вересня 2015 року. Тоді російські повітряно-космічні сили завдали перші авіаційні удари по сирійській території. До того моменту війна в Сирії тривала вже чотири роки зі змінним успіхом, і втручання ядерної держави й головного союзника Башара Асада переламало хід конфлікту.

Справжньою метою Росії багато експертів називали бажання не допустити повалення режиму Асада і повернення впливу в регіоні. Росію разом із сирійською владою не раз звинувачували у застосуванні тактики випаленої землі і навмисному обстрілі лікарень та будинків з мирними жителями або помірною опозицією.

Росія та Сирія стверджують, що воюють з радикальними джихадистськими угрупованнями, і подібні звинувачення відкидають.

У головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що Росія використовує Крим як базу для забезпечення військової присутності у Сирії.