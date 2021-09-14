ЄС не має іншого виходу, окрім як говорити з талібами, - Боррель

Голова європейської дипломатії спробує скоординуватись з урядами країн ЄС для організації дипломатичної присутності в Кабулі.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що Європейському Союзу нічого не залишається, як вести переговори з новими керівниками Афганістану з руху "Талібан".

Про це він заявив у Європарламенті, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Афганська криза не закінчилася. Щоб мати будь-який шанс вплинути на події, у нас немає іншого виходу, окрім як співпрацювати з талібами", - сказав Боррель.

Він зазначив, що спробує скоординуватись з урядами країн Євросоюзу для організації дипломатичної присутності в Кабулі.

Міністри закордонних справ ЄС встановили умови для відновлення гуманітарної допомоги та дипломатичних зв'язків з талібами, які взяли під контроль Афганістан 15 серпня, включаючи повагу до прав людини, зокрема прав жінок.

"Можливо, це чистий оксиморон говорити про права людини, але це те, про що ми повинні їх спитати", - сказав Боррель.

Нагадаємо, експрем’єр Великобританії Тоні Блер під час дискусії в рамках YES (Ялтинської економічної стратегії) заявив, що Захід має визначити нову стратегію щодо надання військової та фінансової допомоги країнам, що перебувають в зоні військових конфліктів та мають проблеми з урядуванням.

У 2017 році президент США Дональд Трамп домовився з рухом "Талібан" про повне виведення американського військового контингенту з Афганістану. В обмін на це таліби зобов'язувалися боротися проти тероризму, проводити міжафганський діалог для перемир'я і мирного розв'язання кризи.

Реалізація цієї угоди стала завданням уже адміністрації Джо Байдена. В результаті вона вирішила не відмовлятися від цих домовленостей, але перенесла на кілька місяців завершення виведення військ з території Афганістану.

Таліби, зі свого боку, активізували атаки на урядові війська. Апофеоз настав у серпні - таліби почали захоплення країни.

Ісламістський рух "Талібан" утворився в Афганістані в 1994 році. З 1996-го по 2001 рік керував країною, в 2003 році ООН визнала рух терористичною організацією. Таліби надали притулок Усамі бін Ладену після теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. За різними оцінками, ісламісти контролюють близько 70% території Афганістану, число активних бойовиків організації оцінюють у 27 тис. осіб.