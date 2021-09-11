Тоні Блер: Захід має створити нову стратегію надання допомоги країнам, що переживають конфлікти

Діяти так, як 20 років тому в Афганістані, Захід більше не буде.

Захід має визначити нову стратегію щодо надання військової та фінансової допомоги країнам, що перебувають в зоні військових конфліктів та мають проблеми з урядуванням.

Про це екс-прем’єр Великобританії Тоні Блер заявив під час дискусії в рамках YES (Ялтинської економічної стратегії).

Він зауважив, що країни Європи та США вже не будуть діяти так само, як двадцять років тому в Афганістані, а потім – в Іраку, вони аналізуватимуть наслідки своєї допомоги та обиратимуть опції, які можуть застосувати.

«Захід має визначити стратегію щодо ухвалення відповідних рішень: що потрібно зробити, щоби допомогти країнам, визначити найкращу комбінацію зусиль з точки зору забезпечення безпеки та розвитку», – сказав він.

Блер вважає, що нині потрібно надавати допомогу «проблемним» країнам лише у тому разі, коли у вас на місці є ефективний уряд, який сам здатен створити – не без допомоги Заходу – пояс безпеки в межах своїх кордонів.

«Ми маємо допомогти цим країнам, узяти на себе певні зобов’язання. Однак має бути одна умова: цим простором має хтось управляти зсередини, а не ззовні», – зауважив британський екс-прем’єр.

Водночас колишній глава уряду Великобританії зауважив, що нині Європі слід задуматися над розбудовою власної оборонної стратегії те системи безпеки. Адже, як акцентував Блер, США намагаються дистанціюватися від проблем регіонів, які можуть вплинути на систему безпеку європейського континенту – Близького Сходу та Африки.

Водночас, згадуючи теракти, що сталися 11 вересня 2001 року, Тоні Блер акцентував, що Захід, підтримавши США під час військових кампаній в Афганістані та Іраку, зробив правильно, адже показав, що він єдиний.

«Теракти 9/11 спричинили до низки рішень, які потрібно було терміново ухвалювати. Ключове питання було наступне: цей удар був проти Америки, чи проти всіх нас? Я був переконаний, що проти всіх. І потрібно було вирішувати, чи ми будемо стояти поруч з Америкою. Я був переконаний, що США не мають залишатися сам на сам із цією загрозою. Хтось зі мною не погоджувався, однак я ухвалив це рішення свідомо, Споглядаючи зараз за тими 20 роками, які пройшли, я розумію, що ухвалив правильне рішення, – бо не можна було підривати віру одне в одного», – наголосив британський екс-прем’єр.