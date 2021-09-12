ФБР опублікувало перший з розсекречених документів щодо терактів 11 вересня

Експрацівник консульства Саудівської Аравії у Лос-Анджелесі розповів про його контакти з особами, які підтримували терористів.

Федеральне бюро розслідувань США опублікувало перший з розсекречених документів щодо терористичних атак 11 вересня 2001 року.

Відредагований документ, обсягом 16 сторінок, датований 4 квітням 2016 року.

Агент ФБР у листопаді 2015 року спілкувався з колишнім працівником консульства Саудівської Аравії у Лос-Анджелесі. Темою розмови були його контакти з особами, які логістично підтримували викрадачів пасажирських літаків, що першими прибули до Сполучених Штатів.

“Документ детально описує контакти викрадачів із саудівськими партнерами в США, але не надає доказів того, що вищі чиновники уряду Саудівської Аравії були причетні до змови”, – пише apnews.com.

Родичі назвали опублікування документа значним кроком у спробах зв’язати атаки з Саудівською Аравією. Бретт Іглсон, син якого загинув під час нападу Всесвітнього торгового центру, заявив, що оприлюднення матеріалу ФБР "прискорює наше прагнення до істини та справедливості".

Адвокат родичів потерпілих Джим Крейндлер заявив, що “факти та висновки цього розслідування ФБР підверджують аргументи, які ми надали в судовому процесі щодо відповідальності уряду Саудівської Аравії за теракти 11 вересня”. “Цей документ разом з громадськими доказами, зібраними на сьогодні, є планом того, як (Аль-Каїда) діяла в США за активної, свідомої підтримки уряду Саудівської Аравії”, – сказав він.

Нагадаємо, США та світ у 20-ті роковини терористичних атак на Нью-Йорк і Вашингтон 11 вересня 2001 року вшанували їх жертв.

Цього дня в США був здійснений найбільший за кількістю жертв теракт в історії. Чотири групи терористів захопили чотири рейсові пасажирські літаки, два з них були спрямовані у вежі Всесвітнього торгового центру на Мангеттені в Нью-Йорку, в результаті обидва хмарочоси обвалилися. Третій лайнер був спрямований у будівлю Пентагону поблизу Вашингтона.

Команда і пасажири четвертого літака спробували перехопити у терористів керування, літак впав у поле біля боро Шанксвілл в штаті Пенсильванія. Крім 19 терористів-самогубців, в результаті атак загинули 2977 осіб, ще 24 були оголошені зниклими безвісти. Серед загиблих – 12 українців.

У вересні 2021 року Президент США Джо Байден підписав указ щодо розсекречення документів Федерального бюро розслідувань про розслідування терактів.