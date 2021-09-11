Фото: ЕРА/UPG Нью-Йорк оплакує жервт терактів 11 вересня

США та світ у 20-ті роковини терористичних атак на Нью-Йорк і Вашингтон 11 вересня 2001 року вшановують пам’ять майже 3 тисяч їхніх жертв.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден повинен сьогодні приєднатися до родин загиблих у трьох американських містах.

“У дні, що настали після 11 вересня 2001 року, ми бачили героїзм всюди, в місцях, очікуваних і несподіваних. Ми також побачили щось дуже рідкісне: справжнє почуття національної єдності. У битві за душу Америки єдність – наша найбільша сила. Єдність не означає, що ми повинні вірити в одне і те ж, але ми повинні мати фундаментальну повагу та віру одне в одного і в цю націю”, – сказав він у своєму зверненні, пише dpa-international.com.

Президент України Володимир Зеленський зі свого боку зазначив, що 20 років тому жахливі атаки 11 вересня назавжди змінили світ.

“Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо й надалі спільно протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч зі США у цій боротьбі”, – написав він у Твіттері.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Європа підтримує США в захисті свободи і співчуття – на противагу ненависті.

“11 вересня ми згадуємо тих, хто віддав свої життя, і вшановуємо тих, хто ризикнув всім, щоб допомогти їм. Навіть у найпохмуріші, найважчі часи люди можуть показувати свої найкращі якості”, – написала єврочиновниця.

Голова Євроради Шарль Мішель також зазначив, що жахливі теракти змінили хід історії. “Ми пам'ятаємо жертви і благородство численних рятувальників і гуманітарних працівників. ЄС підтримує США та Джо Байдена у тривалій боротьбі з тероризмом і екстремізмом в усіх його формах”, – додав він.

Фото: ЕРА/UPG Нью-Йорк вшановує пам'ять жертв терактів 11 вересня

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року в США був здійснений найбільший за кількістю жертв теракт в історії. Чотири групи терористів захопили чотири рейсові пасажирські літаки, два з них були спрямовані у вежі Всесвітнього торгового центру на Мангеттені в Нью-Йорку, в результаті обидва хмарочоси обвалилися. Третій лайнер був спрямований у будівлю Пентагону поблизу Вашингтона.

Команда і пасажири четвертого літака спробували перехопити у терористів керування, літак впав у поле біля боро Шанксвілл в штаті Пенсильванія. Крім 19 терористів-самогубців, в результаті атак загинули 2977 осіб, ще 24 були оголошені зниклими безвісти. Серед загиблих – 12 українців.

У вересні 2021 року Президент США Джо Байден підписав указ щодо розсекречення документів Федерального бюро розслідувань про розслідування терактів.