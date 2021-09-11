Єрмак: Росія вже почала використовувати “Північний потік-2” як зброю проти України

Україна має отримати “реальний правовий міжнародний механізм гарантій” недопущення запуску “Північного потоку-2”.

Про це у межах другого дня форуму YES заявив Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає кореспондент Lb.ua.

“Ми вважаємо, що вже сьогодні можна говорити про те, що Росія почала використовувати “Норд стрім” як зброю проти України. Вже вчора за даними біржі “Айсі ф’ючерс” в межах торгів ціна жовтневого ф'ючерса перевищила $700 за тисячу кубометрів”, – заявив він.

Єрмак наголосив, що Україна продовжує “працювати з нашими партнерами, США, з Європою та Німеччиною”. “Якщо буде використаний цей проєкт, який ми вважаємо не економічним, а розглядаємо виключно через призму нашої національної безпеки, то будуть застосовані якісь кроки. Механізм санкцій дійсно працював”, – сказав він.

Керівник Офісу президента сподівається на подальшу підтримку США та Європи і на конкретні домовленості та угоди з міжнародними партнерами щодо недопущення запуску газопроводу в обхід України.

“Ми критикуємо ту позицію, яка склалася сьогодні. Але під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини та під час візиту президента України до Вашингтону ми дійсно почули, особливо від американської сторони, про конкретні кроки, які будуть вжиті, якщо прийде час “Ч”. Але ми все ще чекаємо, що це ляже на папір. Є приклад Будапештського меморандуму. Україна вірить не словам, а реальним крокам”, – підкреслив він.

Нагадаємо, голова НАК “Нафтогаз” Юрій Вітренко закликав Уряд США посилити санкції до “Газпрому” через добудову “Північного потоку-2”. Він водночас заявив, що “Північний потік-2” стає символом західної корупції.

10 вересня російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

2 вересня очільник "Газпрому" Міллер сказав, що перші поставки "Північним потоком-2" можуть початися вже в 2021 році.

Водночас німецький регулятор – Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur – заявив, що може покарати Nord Stream 2, якщо той почне комерційні поставки газу до Німеччини без сертифікації.

У грудні 2019 року Україна і Росія уклали новий транзитний договір на 2020-2024 роки.