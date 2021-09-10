Українець отримав Шнобелівську премію з економіки за дослідження зв’язку корупції з ожирінням

Павло Блавацький виявив кореляцію між надлишковою вагою політиків і місцем країни в індексі сприйняття корупції Transparency International.

Професор французької школи бізнесу Монпельє Павло Блавацький отримав Шнобелівську премію за відкриття про зв'язок між рівнем ожиріння у політика і рівнем корупції в країні.

Про це повідомляється на сайті премії, пише "НВ".

Як зазначає The Times, скануючи фотографії міністрів з колишніх радянських республік і використовуючи алгоритм для розрахунку індексу маси їх тіла, Блавацький виявив кореляцію між надлишковою вагою політиків і місцем країни в індексі сприйняття корупції Transparency International.

До роботи в школі бізнесу Монпельє Блавацький викладав економіку в Школі менеджменту і управління Університету Мердока (Австралія) і працював професором експериментальної економіки в Інституті державних фінансів Університету Інсбрука (Австрія). Також він працював доцентом в Інституті емпіричних досліджень економіки Цюріхського університету (Швейцарія).

Блавацький захистив докторську дисертацію з економіки в Карловому універсітетк в Празі і ступінь магістра з економіки в Кембриджському університеті. На його сторінці у Facebook вказано, що Блаватский виріс у Львові і раніше також навчався в Львівському Національному університеті ім. Івана-Франка.

Нагадаємо, минулого року українські вчені отримали Шнобелівську премію за дослідження черв’яків. Фізик Іван Максимов і прикладний математик Андрій Потоцький, які працюють в Австралії, в своїй роботі показали, що черв’яки вібрують, як вода.

Шнобелівська, або Ігнобелівська премія - це пародія на Нобелівську премію, яка кожного року вручається в Гарвардському університеті. Премію присуджують за досягненні, "які спочатку викликають сміх, а потім роздуми".