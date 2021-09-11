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Стефанішина: Якщо ЄС хоче спати спокійно, він має допомогти Україні і боротися за демократичні цінності

"Україна – це поле бою Росії проти Європи та демократії".

Стефанішина: Якщо ЄС хоче спати спокійно, він має допомогти Україні і боротися за демократичні цінності
Фото: eurointegration.com.ua

Україна бореться із однією з найбільших армій у світі – російською, тому вона конче потребує додаткової фінансової та військової допомоги ЄС на цьому шляху.

Про це під час дискусії в рамках форуму YES (Ялтинської економічної стратегії) зазначила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, наразі важливо розбудовувати не тільки військову спроможності української армії, але є будувати єдність навколо безпеки самої Європи.

"Якщо європейські лідери і народ ЄС хочуть спокійно спати і почувати себе у безпеці, ніколи не можна припиняти боротьбу за демократичні цінності. Може вже час переглянути роль ЄС у демократичних перетвореннях в усьому континенті?", – спитала Стефанішина.

Вона нагадала, що нині, поки Україна не є членом НАТО та ЄС, Росія посилює свою агресію проти нашої держави.

"Наразі Україна оточена військами на кордоні з Білоруссю та на Донбасі. Російська армія присутня на території України, на її морському кордоні – в Чорному морі. Нещодавно стартували спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід – 2021», що відбуваються на кордонах України. "Газпром" добудував "Північний потік – 2", – нагадала віцепрем’єрка.

За її словами, Україна – це поле бою Росії проти Європи та демократії. Тому, як стверджує віце-прем’єрка, міжнародна спільнота має об’єднати зусилля і пришвидшити процеси євроінтеграції України.

"Це не про те, як Кремль дивиться на Україну, а як Україна страждає від дій Кремля. Гарно говорити про те, що у вас є чудовий діалог із РФ про клімат і не помічати, що від дій Росії гинуть люди у серці Європи", – акцентувала Стефанішина.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вважає, що загроза повномасштабної війни зі сторони Росії залишається.

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
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