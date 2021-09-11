Байден відданий співпраці із Україною, супротиву російській агресії, – екс-посол США Теффт

"Мене б дуже сильно здивувало, якби це змінилося".

Президент США Джо Байден відданий співпраці з Україною, ідеям її суверенності та незалежності. Він продовжить виступати проти російської агресії до кінця своєї каденції.

Про це під час дискусії в рамках YES (Ялтинської економічної стратегії) заявив екс-посол США в Україні Джон Теффт.

“Байден дуже відданий співпраці з Україною, відданий ідеям суверенітету, незалежності, супротиву російській агресії з боку України. Мене б дуже сильно здивувало, якби це змінилося. Україна у нього в серці”, – зауважив дипломат.

Дипломат впевнений, що під час саміту із президентом Росії Путіним у Женеві Байден дуже чітко окреслив “червоні риски” перед Кремлем і показав, що США можуть завдати сильнішого удару по інтересам РФ.

“Байден дуже чітко висловив свою позицію, коли в Женеві зустрічався з Путіним, розставивши певні риски, що стосуються України та кібернетичних атак з боку РФ. У США нас вразив останній раунд санкцій, який включав здатність РФ розміщувати облігації. Байден накреслив певні межі. Це був сигнал Росії: продовжуватиме робити подібні речі, ми можемо піти далі”, – зауважив екс-посол.

Разом з тим Теффт наголосив на позитивних результатах зустрічі Зеленського та Байдена у Вашингтоні. Він вважає, що Білий дім прагнутиме посилити євроінтеграційні позиції України.

“Він хоче, щоби за його каденцію Україна слідувала європейським шляхом. Він насправді у це вірить”, – заявив дипломат.

Нагадаємо, Білий дім призначив відповідальну за політику США щодо України: нею стала критикиня "Північного потоку-2" Робін Данніган.