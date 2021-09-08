Білий дім призначив відповідальну за політику США щодо України

Адміністрація президента Джо Байдена доручила кар’єрній дипломатці Робін Данніган здійснювати нагляд за політикою США щодо Центральної та Східної Європи в Державному департаменті.

Як повідомляє Радіо Свобода, Данніган від 2014 до 2017 року обіймала посаду заступника секретаря з питань енергетичної дипломатії в Бюро енергетичних ресурсів Державного департаменту. Тепер вона сприятиме формуванню політики щодо України, Білорусі та Молдови, а також Польщі, Угорщини та Чехії.

Останні три роки Данніган працювала в посольстві США у Відні, спочатку на посаді заступника голови місії, а останнім часом - повіреного у справах в Австрії.

Нову посаду вона обійняла 7 вересня.

Данніган різко критикувала плани Росії щодо будівництва газогону до Німеччини по дну Балтійського моря.

У липні Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель офіційно домовилися про завершення будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

У вересні на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським президент США гарантував запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" в разі виникнення енергетичної загрози Україні.

2 вересня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що перші поставки "Північним потоком - 2" можуть початися вже в 2021 році.

Голова МЗС РФ Сергій Лавров переконаний, що США одержимі ідеєю заблокувати проєкт, але зупинити його не зможуть.

Місяць тому президент США Джо Байдена призначив Амоса Хохштайна представником Державного департаменту США з питань енергетики. Колишній член наглядової ради "Нафтогазу" був лютим критиком "Північного потоку-2".