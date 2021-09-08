Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО
Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Поліція розслідує зникнення $761 тис. депозиту Києво-Печерської Лаври
Поліція розслідує зникнення $761 тис. депозиту Києво-Печерської Лаври
Прохідний бар'єр у Раду зараз точно подолали б тільки чотири партії, - опитування
Прохідний бар'єр у Раду зараз точно подолали б тільки чотири партії, - опитування
ГоловнаСвіт

Білий дім призначив відповідальну за політику США щодо України

Нею стала критикиня "Північного потоку-2" Робін Данніган.

Білий дім призначив відповідальну за політику США щодо України
Робін Данніган
Фото: ann.az

Адміністрація президента Джо Байдена доручила кар’єрній дипломатці Робін Данніган здійснювати нагляд за політикою США щодо Центральної та Східної Європи в Державному департаменті.

Як повідомляє Радіо Свобода, Данніган від 2014 до 2017 року обіймала посаду заступника секретаря з питань енергетичної дипломатії в Бюро енергетичних ресурсів Державного департаменту. Тепер вона сприятиме формуванню політики щодо України, Білорусі та Молдови, а також Польщі, Угорщини та Чехії.

Останні три роки Данніган працювала в посольстві США у Відні, спочатку на посаді заступника голови місії, а останнім часом - повіреного у справах в Австрії.

Нову посаду вона обійняла 7 вересня.

Данніган різко критикувала плани Росії щодо будівництва газогону до Німеччини по дну Балтійського моря.

У липні Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель офіційно домовилися про завершення будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

У вересні на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським президент США гарантував запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" в разі виникнення енергетичної загрози Україні.

2 вересня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що перші поставки "Північним потоком - 2" можуть початися вже в 2021 році.

Голова МЗС РФ Сергій Лавров переконаний, що США одержимі ідеєю заблокувати проєкт, але зупинити його не зможуть.

Місяць тому президент США Джо Байдена призначив Амоса Хохштайна представником Державного департаменту США з питань енергетики. Колишній член наглядової ради "Нафтогазу" був лютим критиком "Північного потоку-2".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також