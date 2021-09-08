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"Яндекс" на вихідних зазнав найбільшої в історії рунету кібератаки

"Мова йде про загрозу інфраструктурі в масштабах країни".

"Яндекс" на вихідних зазнав найбільшої в історії рунету кібератаки
Фото: Depositphotos/Vicdemi

Російська компанія "Яндекс" на минулих вихідних зазнала найбільшої в історії рунету DDoS-атаки і насилу витримала її.

Про це повідомила газета "Ведомости" з посиланням на джерела в самому "Яндексі" і американську компанію Cloudflare, що спеціалізується на протидії кібератакам.

"Мова йде про загрозу інфраструктурі в масштабах країни", - сказав співбесідник газети в "Яндексі".

"На «Яндекс» дійсно була здійснена DDoS-атака, яку відбили наша мережева інфраструктура і система фільтрації небажаних запитів. Атака не вплинула на роботу сервісів, дані користувачів не постраждали", - офіційно повідомила пресслужба компанії.

Експерти, опитані журналістами, вважають, що кібератаку могли здійснити через новий ботнет, який, ймовірно, використовує стару вразливість роутерів латвійської компанії MikroTik.

Нагадаємо, що "Яндекс" з 2017 року знаходиться в Україні під санкціями у зв'язку з російською агресією.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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