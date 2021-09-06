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Росія створює проблеми у сфері контролю зброї масового знищення, - генсек НАТО

Столтенберг звернув увагу на те, що поведінка Росії підриває глобальну світову безпеку. 

Росія створює проблеми у сфері контролю зброї масового знищення, - генсек НАТО
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

Дії російського керівництва становлять серйозну проблему у сфері роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, повідомляється на сайті Північноатлантичного Альянсу.

Зазначається, що Столтенберг взяв участь у віртуальному виступі на щорічній конференції НАТО з контролю над озброєнням, із роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення, що відбулася у Копенгагені.

Під час свого виступу Столтенберг звернув увагу на те, що поведінка Росії підриває глобальну світову безпеку. 

"Ми маємо чітко розуміти завдання, які стоять перед нами. Росія продовжує ігнорувати і порушувати правила, що підриває ключові договори у сфері безпеки. Росія модернізує свій потенціал подвійного призначення і ядерний потенціал, включно із міжконтинентальними балістичними ракетами", – сказав генсек НАТО.

Столтенберг також зауважив, що Росія взяла на озброєння гіперзвукову зброю, а також випробувала нову балістичну ракету повітряного базування та крилату ракету з ядерною установкою.

Раніше Йенс Столтенберг заявив, що НАТО продовжить забезпечувати надійне стримування і захист від ворожих дій Росії, однак вірить в можливість діалогу з Москвою.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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