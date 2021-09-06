Алюміній подорожчав через новини про переворот у Гвінеї

Світові ціни на алюміній, які й без того знаходилися на багаторічних максимумах, підскочили через новини про військовий переворот у Гвінеї.

Про це пише Bloomberg.

У неділю військові змовники скинули та заарештували 83-річного президента Альфа Конде. Він був першим демократично обраним президентом цієї західноафриканської держави, яка є одним з найбільших світових виробників алюмінієвої руди - бокситів.

Фото: Honourable Media Africa Twitter Президент Гвінеї в оточенні військових

Після того, як полковник Мамаді Думбуя оголосив про захоплення влади в Гвінеї, біржові ціни на алюміній виросли на 2%. Зараз вони знаходяться на рекордному рівні з травня 2011 року, а ф'ючерси на китайських біржах - на максимумі з 2006 року.

"Інвестори дуже стурбовані, бо Китай купує велику частину бокситів у Гвінеї", - пояснив профільний аналітик китайської консалтингової фірми Beijing Antaike Information.

Водночас китайська Aluminum Corporation of China, яка видобуває боксити в Гвінеї, повідомила, що переворот не вплинув на її діяльність, а на заводах у Китаї сформовано великі запаси руди.