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"Талібан" знову оголосив про взяття під контроль провінції Панджшер

Представники "Фронту національного спротиву" заперечують це.

"Талібан" знову оголосив про взяття під контроль провінції Панджшер
"Талібан" у Афганістані
Фото: EPA/UPG

"Талібан" 6 вересня оголосив про взяття під контроль провінції Панджшер – останнього оплоту антиталібських сил, де "Фронт національного спротиву" намагався відстояти владу. За словами очевидців, тисячі бойовиків за ніч захопили вісім із десяти районів провінції, пише Associated Press.

Офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід вранці понеділка виступив із заявою, у якій повідомив про контроль над провінцією. Водночас представник "Фронту національного спротиву Афганістану" в коментарі BBC заперечив це.

"Це неправда, "Талібан" не захопив Панджшер. Я спростовую заяву "Талібану", – заявив представник руху спротиву Алі Майсам. 

Достовірність поширених в Інтернеті фото талібів перед воротами резиденції губернатора провінції поки підтвердити не вдалося.

Представник "Талібану" в своїй заяві запевнив мешканців, що вони будуть у безпеці. За даними очевидців, десятки родин втекли у гори перед прибуттям талібів. 

Протистояння талібам у Панджшері очолили віцепрезидент Амрулла Салех, який після втечі президента Гані оголосив себе главою держави, а також син відомого борця з "Талібаном", ексміністра оборони на прізивсько "Панджшерський лев" Ахмада Шаха Масуда. 

Син Масуда, Ахмад, у неділю виступив із закликом покласти край бойовим діям. Він заявив, що його війська готові скласти зброю, але тільки у випадку, якщо "Талібан" припинить наступ. Після цього на шляху до Панджшерської долини помітили десятки авто, заповнених талібами.

Віцепрезидент Салех жодних заяв поки не робив. 

У гірський долині Панджшер проживає близько 200 000 людей. Провінція була центром спротиву в роки радянської окупації та в період попереднього правління "Талібану" (1996-2001).

У неділю під час протистоянь були вбиті представники "Фронту національного спротиву" Фахім Дашті та генерал Абдул Удод Зара, з боку талібів також загинув генерал і його 13 охоронців.

Нагадаємо, "Талібан" минулого тижня вже оголошував про взяття під контроль останньої непідконтрольної провінції Панджшер. Однак згодом місцевий рух спротиву сказав, що це було спланованою дезінформацією, і вони продовжують протистояння. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, Керівниця відділу Новини
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