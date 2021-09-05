Чеського віцепрем'єра допитають правоохоронці через зрив візиту до Москви

Раніше чеське ЗМІ оприлюднило розслідування, що Гамачек збирався домовлятися з Росією про поставки Sputnik V в обмін на інформацію про вибухи у Врбетіце.

Віцепрем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ Чехії Яна Гамачека допитають правоохоронці через скасування його візиту до Москви у квітні.

Про це з посиланням на заяву Гамачека в ефірі Чеського телебачення пише Укрінформ.

"Я дам свідчення поліції у вівторок. Я правдиво опишу, як це було. Очевидно, що там не було злочину", – запевнив віцепрем'єр.

Розслідування почалося після того, як чеське ЗМІ Seznam Zprávy оприлюднило дані про те, що Гамачек нібито хотів поїхати до Москви на перемовини щодо замовлення для Чехії російського препарату для щеплення від ковіду Sputnik V в обмін на інформацію про розслідування вибуху складів боєприпасів у Врбетіце, що трапилися в квітні 2014 року.

За кілька годин до поїздки Гамачек і прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш оголосили, що, за даними чеських сил безпеки, відповідальність за вибухи несуть співробітники російського ГРУ. Після цього поїздку до Москви скасували, аргументувавши це необхідністю присутності Гамачека на засіданні уряду. Гамачек тоді за сумісництвом виконував обов'язки міністра не лише внутрішніх, а й зовнішніх справ.

Розслідування нині веде Національний центр боротьби з організованою злочинністю (NCOZ).

Гамачек спростовував заяву журналістів про спланований обмін і подав до суду на Seznam Zprávy.

Нагадаємо, що Чехія офіційно оголосила про те, що Росія стоїть за вибухом боєприпасів. За даними чеських ЗМІ, вибух влаштували, щоб боєприпаси не продали Україні.

Після цього між Прагою і Москвою почалося дипломатичне протистояння.

17 квітня Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Росія, не дотримуючись принципу співмірності, вислала у відповідь 20 чеських дипломатів, в основному з політичного відділу.

Чехія після цього оголосила, що з Праги мають поїхати ще 70 співробітників посольства. В результаті кількість дипломатів і технічних службовців у обох посольствах зрівняється.

Чехія також закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО з проханням висилати з країни російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.

У червні заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек вручив послу РФ Олександру Змєєвському дипломатичну ноту з заявою, що Росія на міжнародному рівні несе відповідальність у зв'язку з причетністю до вибухів. В цій ноті Чехія вимагає повністю компенсувати збиток від вибуху і закликає російську сторону почати переговори з даного питання. Сума збитків оцінюється у 650 млн крон, або близько 25,5 млн євро.

В російському МЗС на це відповіли, що Чехія швидше дочекається "вуха від оселедця", аніж компенсації.