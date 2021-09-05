Німеччина хоче домовитися з "Талібаном" щодо подальшої евакуації з Афганістану, – Меркель

ФРН планує продовжити вивезення своїх громадян, які працюють в Афганістані за контрактами.

Німеччина хоче провести перемовини з "Талібаном" щодо подальшої евакуації з Афганістану людей, що залишилися там працювати за контрактами. Про це в неділю повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель, пише Reuters.

Меркель відзначила як добрий знак те, що аеропорт Кабула від учора знову доступний для польотів.

Канцлер додала, що Євросоюз готовий взаємодіяти з новим урядом у Кабулі, однак "Талібан" має поважати права людей, зокрема й жінок, і не допускати, щоб Афганістан став плацдармом для тероризму.

"Ми маємо поговорити з талібами про те, як ми можемо вивезти людей, які працювали на Німеччину, із цієї країни", – зазначила Меркель.

Німеччина повідомила про завершення евакуації ще 26 серпня. Раніше "Талібан" заявив, що дає іншим країнам час на евакуації своїх громадян тільки до 31 серпня.

МЗС України оголосило, що працюватиме над поверненням українців і після цієї дати.

З моменту фактичного захоплення влади в Афганістані минуло більше двох тижнів, а "Талібан" досі не оголосив склад нового уряду. За даними джерел Reuters, очолить уряд мулла Барадар – голова політичного офісу "Талібану", який останнім часом проживав у Катарі і повернувся тільки після взяття Кабула. Саме Барадар на початку 2020 року підписав угоду про виведення американських військових.

Зміна влади спричинила масові евакуації афганців, а жінки вийшли з протестом через порушення своїх прав. Таліби застосували проти мітингувальниць сльозогінний газ.