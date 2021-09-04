Шаман QAnon визнав свою провину під час заворушень у Капітолії

Учасник штурму будівлі Конгресу США Джейкоб Ентоні Чанслі, який здобув популярність як "шаман" конспірологічного руху QAnon, визнав на суді свою провину.

Прихильникові Трампа, якого на кадрах штурму Капітолію було зафіксовано з американським прапором на списі та в хутряній шапці з рогами, загрожує до 20 років ув’язнення, передає DW.

Чанслі визнав себе винним за найважчим із шести пунктів звинувачення.

Адвокат "шамана" закликав звільнити підсудного до оголошення вироку. Альберт Воткінс наголосив, що у Чанслі немає судимостей, він не був організатором заворушень і не вдавався під час них до насильницьких дій.

Перед слуханнями адвокат заявив, що Чанслі є "мирною людиною з реальними психологічними проблемами", через які потрапив під вплив теорій змови.

Раніше повідомляли, що близько 500 особам висунули обвинувачення у правопорушеннях у зв'язку зі штурмом Капітолію 6 січня. Обвинувачення варіюються від дрібного хуліганства до нападу на поліцейських зі зброєю. Трьом групам обвинувачених також інкримінують змову з метою штурму Капітолію.

У червні суд у США ухвалив перший вирок у справі про штурм Капітолію. 49-річну жительку штату Індіана Анну Морган-Ллойд засудили до 36 місяців умовного терміну, 120 годин громадських робіт і 500 доларів компенсації.

Нагадаємо, 6 січня біля Конгресу США відбулись масові акції протесту, які вилились у штурм будівлі Капітолію. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

Палата представників США звинуватила Дональда Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент.

Утім Сенат США виправдав експрезидента.