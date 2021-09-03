США запровадили санкції щодо 4 офіцерів розвідки Ірану

Вони намагалися викрасти американського громадянина в США, а також переслідували іранських дисидентів в інших країнах.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти представників розвідки Ірану, які здійснили спробу викрадення американського громадянина у Нью-Йорку, а також причетних до аналогічних операцій у інших країнах.

Про це йдеться в офіційному повідомленні американського відомства.

“Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США сьогодні запровадив санкції проти чотирьох офіцерів іранської розвідки, які переслідували американського громадянина в США, а також іранських дисидентів в інших країнах у межах масштабної кампанії, щоби примусити замовкнути критиків уряд Ірану”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мережею іранських оперативників керував високопоставлений представник розвідки Аліреза Шахварогі Фарахані.

Операція іранських спецслужб провалилася. У липні США висунули звинувачення фігурантам справи.

“Переслідування дисидентів за кордоном демонструє, що репресії уряду виходять далеко за межі Ірану”, - заявила директор OFAC Андреа Гакі, коментуючи цю справу.

Нагадаємо, 20 серпня Управління Міністерства фінансів США з питань контролю за іноземними активами (OFAC) та Державний департамент США до річниці отруєння російського опозиціонера Олексія Навального запровадили додаткові санкції проти Росії.