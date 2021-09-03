"Талібан" оголосив про захоплення останньої непідконтрольної провінції

Інформацію про захоплення регіону також підтвердили три джерела Reuters з числа талібів.

Бойовики "Талібану" заявили про захоплення останньої провінції Афганістану, яка не була під контролем руху - Панджшер.

Про це повідомляє Reuters.

"З милості Всемогутнього Аллаха ми контролюємо весь Афганістан. Злочинці програли і Панджшер зараз під нашим контролем", - наводить агентство слова одного з командирів талібів.

Інформацію про захоплення регіону також підтвердили три джерела Reuters з числа талібів. Інших підтверджень цієї інформації наразі немає.

Підтверджень цієї інформації в інших джерелах наразі немає. Колишній віце-президент Афганістану Амрулла Салех, один з лідерів опозиційних сил, заявив телеканалу Tolo News, що повідомлення про те, що він втік з країни, не відповідають дійсності.

Крім того, представники Національного фронту опору Афганістану у Twitter стверджують, що спротив талібам продовжується.

"Бійці НФО відбили всі ворожі атаки на наших територіях за останні 24 години, а ворожі ополченці тікають. Сили НФО оточили бойовиків Талібану", -сказано у Twitter руху опору.

NRF fighters fought back all enemy attacks in our territories in the past 24 hours and the enemy militias are on the run. NRF forces have encircled Taliban militias with other international terrorists in Khawak.

National Resistance Front of Afghanistan (NRF), September 3, 2021 — National Resistance Front of Afghanistan (@nrfafg) September 3, 2021

Нагадаємо, що "Талібан" повернувся до влади в Афганістані 15 серпня. Це сталося через двадцять років після того, як американці скинули попередній режим талібів.