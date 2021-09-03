Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Путін заявив, що хоче нормалізації з Україною, але націоналісти заважають
Путін заявив, що хоче нормалізації з Україною, але націоналісти заважають
У центрі Києві готуються знести історичний будинок Маліна, - Мінкультури
У центрі Києві готуються знести історичний будинок Маліна, - Мінкультури
ПриватБанк на п'ять годин призупинить транзакції за картками і роботу "Приват24"
ПриватБанк на п'ять годин призупинить транзакції за картками і роботу "Приват24"
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
Екснардеп Яриніч програв суд проти Уляни Супрун
Екснардеп Яриніч програв суд проти Уляни Супрун
Військова угода, $25 млрд, «Північний потік», флот, космос, АЕС – підсумки візиту Зеленського до США
Військова угода, $25 млрд, «Північний потік», флот, космос, АЕС – підсумки візиту Зеленського до США
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
​Українсько-американська ракета Firefly Aerospace вибухнула після старту (оновлено)
​Українсько-американська ракета Firefly Aerospace вибухнула після старту (оновлено)
ГоловнаСвіт

"Талібан" оголосив про захоплення останньої непідконтрольної провінції

Інформацію про захоплення регіону також підтвердили три джерела Reuters з числа талібів.

"Талібан" оголосив про захоплення останньої непідконтрольної провінції
Фото: boston.com

Бойовики "Талібану" заявили про захоплення останньої провінції Афганістану, яка не була під контролем руху - Панджшер.

Про це повідомляє Reuters.

"З милості Всемогутнього Аллаха ми контролюємо весь Афганістан. Злочинці програли і Панджшер зараз під нашим контролем", - наводить агентство слова одного з командирів талібів.

Інформацію про захоплення регіону також підтвердили три джерела Reuters з числа талібів. Інших підтверджень цієї інформації наразі немає.

Підтверджень цієї інформації в інших джерелах наразі немає. Колишній віце-президент Афганістану Амрулла Салех, один з лідерів опозиційних сил, заявив телеканалу Tolo News, що повідомлення про те, що він втік з країни, не відповідають дійсності.

Крім того, представники Національного фронту опору Афганістану у Twitter стверджують, що спротив талібам продовжується.

"Бійці НФО відбили всі ворожі атаки на наших територіях за останні 24 години, а ворожі ополченці тікають. Сили НФО оточили бойовиків Талібану", -сказано у Twitter руху опору.

Нагадаємо, що "Талібан" повернувся до влади в Афганістані 15 серпня. Це сталося через двадцять років після того, як американці скинули попередній режим талібів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також