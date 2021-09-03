Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на пунктах пропуску "Донецьк" і "Гуково"
Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на пунктах пропуску "Донецьк" і "Гуково"
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Нью-Йорк затопило після рекордної зливи, оголошено надзвичайний стан (оновлено)
Нью-Йорк затопило після рекордної зливи, оголошено надзвичайний стан (оновлено)
У новий фонтан на Арсенальній одразу після відкриття провалилась вантажівка
У новий фонтан на Арсенальній одразу після відкриття провалилась вантажівка
У Білому домі нагадали, що повинна зробити Україна на шляху вступу до НАТО
У Білому домі нагадали, що повинна зробити Україна на шляху вступу до НАТО
​10 українських вишів увійшли до переліку кращих університетів світу від журналу Times Higher Education
​10 українських вишів увійшли до переліку кращих університетів світу від журналу Times Higher Education
Військова угода, $25 млрд, «Північний потік», флот, космос, АЕС – підсумки візиту Зеленського до США
Військова угода, $25 млрд, «Північний потік», флот, космос, АЕС – підсумки візиту Зеленського до США
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
ГоловнаСвіт

Відмову від "Мінська" на зустрічі Зеленського і Байдена не обговорювали, - Єрмак

Розглядалося питання залучення США до глобального вирішення питання про безпеку України.

Відмову від "Мінська" на зустрічі Зеленського і Байдена не обговорювали, - Єрмак
Фото: пресслужба президента

Питання відмови від Мінського формату переговорів по Донбасу або заміни його на інший в ході переговорів між президентами України і США Володимиром Зеленським та Джозефом Байденом не піднімалося.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Заміна Мінського формату або відмова від Мінського формату не обговорювалися, але розглядалося питання залучення США до глобального вирішення питання про безпеку України", - сказав Єрмак.

Він уточнив, що це стосується питання і "Північного потоку-2", тому що "позиція України розглядати його не як комерційне питання, а як питання, що стосується національної безпеки України".

Відповідаючи на питання про можливу участь США в переговорах з Україною і Росією по Донбасу, Єрмак зазначив, що "всі переговори можуть відбутися, коли на це є згода всіх сторін".

"Можу вам сказати, що США готові, і вони підтвердили це, - брати участь і зробити все можливе від них для того, щоб допомогти Україні зупинити війну і забезпечити систему стійкою безпеки для нашої країни", - додав глава Офісу президента.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також