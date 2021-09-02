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Лідери країни G20 можуть зібратися для обговорення Афганістану після Генасамблеї ООН

Сесія ГА ООН відкривається 14 вересня.

Лідери країни G20 можуть зібратися для обговорення Афганістану після Генасамблеї ООН
Маріо Драгі
Фото: EPA/UPG

 Позачергова зустріч лидерів країн "Великої двадцятки" (G20) для обговорення подій в Афганістані може відбутися після Генасамблеї Організації об'єднаних націй.

Про це повідомив прем'єр Італії Маріо Драгі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я як і раніше вважаю, що це відбудеться... Подивимося, що буде на Генасамблеї ООН. Зустріч на рівні G20 у будь-якому випадку можлива вже після Генасамблеї", - наводять слова Драгі італійські ЗМІ.

Сесія Генасамблеї ООН відкривається 14 вересня. Виступи лідерів країн світу на ній заплановані на період з 21 до 27 вересня.

Нагадаємо, 19 серпня Драгі повідомив, що  працює над організацією позачергового саміту  G20 у зв'язку з ситуацією в Афганістані після захоплення влади радикальним рухом "Талібан". Саміт планується провести у жовтні в Римі.

Як відомо, Італіяцього року головує у  G20.

 

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