Лідери країни G20 можуть зібратися для обговорення Афганістану після Генасамблеї ООН

Позачергова зустріч лидерів країн "Великої двадцятки" (G20) для обговорення подій в Афганістані може відбутися після Генасамблеї Організації об'єднаних націй.

Про це повідомив прем'єр Італії Маріо Драгі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я як і раніше вважаю, що це відбудеться... Подивимося, що буде на Генасамблеї ООН. Зустріч на рівні G20 у будь-якому випадку можлива вже після Генасамблеї", - наводять слова Драгі італійські ЗМІ.

Сесія Генасамблеї ООН відкривається 14 вересня. Виступи лідерів країн світу на ній заплановані на період з 21 до 27 вересня.

Нагадаємо, 19 серпня Драгі повідомив, що працює над організацією позачергового саміту G20 у зв'язку з ситуацією в Афганістані після захоплення влади радикальним рухом "Талібан". Саміт планується провести у жовтні в Римі.

Як відомо, Італіяцього року головує у G20.