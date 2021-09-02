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Німецькі залізничники розпочали п'ятиденний страйк

Профспілка машиністів знову не змогла домовитися з Deutsche Bahn про підвищення зарплати.

Німецькі залізничники розпочали п'ятиденний страйк
Фото: twitter.com

Протягом наступних п'яти діб рух потягів далекого прямування в Німеччині скоротиться на 75%. Профспілка машиністів знову не змогла домовитися з Deutsche Bahn про підвищення зарплати і в ніч з середи на четвер, 2 вересня, розпочала третій від початку серпня страйк.

Цей страйк стане найдовшим в останній серії страйків і триватиме понад 5 діб, передає DW.

На початку червня GDL оголосив про провал переговорів про поліпшення умов праці, які тривали кілька місяців. Deutsche Bahn, який зазнав збитків від пандемії та нещодавньої повені, пропонував GDL підвищення заробітної плати в два етапи: на 1,5% з 1 січня 2022 року і на 1,7% з 1 березня 2023 року. Однак профспілка визнала ці умови недостатніми.

У середу Deutsche Bahn висунув профспілці нові пропозиції в надії запобігти страйку: поступове підвищення зарплати на 3,2%, одноразову виплату "корона-премій" в розмірі до 600 євро і зменшення терміну дії тарифного договору з 40 місяців до 36. Однак профспілка станом на ранок четверга відкинула цю пропозицію і оголосила про початок страйку.

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