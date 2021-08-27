Кличко агітуватиме за ймовірного наступника Меркель на виборах у Німеччині

Мер Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко візьме участь в агітаційному заході на підтримку кандидата в канцлери Німеччини від союзу консерваторів Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу Арміна Лашета.

Про це повідомляється на сайті "Молодіжного союзу" (Junge Union) - об'єднання при блоці ХДС/ХСС, яке організовує захід, передає DW.

Подія має відбутися 4 вересня у Ганновері. Як зазначається, участь у ній можна взяти безпосередньо або долучитися до неї онлайн, щоб побачити, як Лашет та Кличко "вийдуть на ринг у Ганновері".

Нагадаємо, Віталій Кличко під час своєї професійної боксерської кар'єри багато років жив і тренувався у Німеччині і є, як і його молодший брат Володимир, вельми популярним серед любителів боксу в цій країні.

Парламентські вибори в Німеччині мають відбутися 26 вересня, у них братиме участь 47 партій. Допуск до участі у виборах отримали 54 політичні сили, утім сім з них не виставили земельних списків кандидатів та не висунули кандидатів у виборчих округах.

Нинішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка обіймає цю посаду протягом 16 років, в жовтні 2018 року відмовилася від крісла голови Християнсько-демократичного союзу і, відповідно, не претендуватиме на посаду глави уряду.

Утім, результат цьогорічних виборів важко передбачити. За місяць до голосування Соціально-демократична партія Німеччини (СДПН) вперше за майже 15 років обійшла в соцопитуванні союз ХДС/ХСС.