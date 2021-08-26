Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Мінфін почав готувати законопроєкт про контроль за витратами населення
Мінфін почав готувати законопроєкт про контроль за витратами населення
30-ліття незалежності: Україна впевнено йде вперед
30-ліття незалежності: Україна впевнено йде вперед
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
Формула незалежності
Формула незалежності
Святослав Вакарчук уперше став батьком
Святослав Вакарчук уперше став батьком
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
П'ять президентів України про Незалежність
П'ять президентів України про Незалежність
Президентка Естонії зізналась, що радить не інвестувати в Україну
Президентка Естонії зізналась, що радить не інвестувати в Україну
ГоловнаПолітика

Олексій Чернишов: у громадах впроваджують "Центри безпеки", що об’єднають поліцію, "швидку" та пожежну служби

Метою є цілодобове реагування на запит про екстрену допомогу у проміжок часу до 20 хвилин. 

Олексій Чернишов: у громадах впроваджують "Центри безпеки", що об’єднають поліцію, "швидку" та пожежну служби
Олексій Чернишов
Фото: Мінрегіон

"Центри безпеки" в територіальних громадах об‘єднають функції посилення громадської безпеки, захисту від пожеж і надзвичайних ситуацій та надання екстреної меддопомоги. 

Метою є цілодобове реагування на запит про екстрену допомогу у проміжок часу до 20 хвилин. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час наради у Міністерстві внутрішніх справ України, йдеться у повідомленні Мінрегіону.

"Співпраця МВС, Міністерства охорони здоров’я та Мінрегіону спрямована на покращення безпекових послуг у громадах. Використовуючи європейський досвід, започатковано проєкт «Центри безпеки» у регіонах. Вони дозволяють об‘єднати пожежну, екстрену медичну допомогу і поліцію з консолідованою комунікацією. Йдеться про підвищену оперативність надання допомоги людям в екстрених ситуаціях. Наразі в Україні реалізовано близько 30-ти проєктів зі створення Центрів безпеки. За кількістю лідирує Донецька область", – підкреслив Олексій Чернишов. 

Водночас очільник Мінрегіону зазначив, що наразі міністерством підготовлено бюджетний запит на 2022-2024 роки для фінансування 380 безпекових центрів. Його вже направлено до Міністерства фінансів.

У межах співпраці Мінрегіону та МВС у громадах впроваджено проєкт "Поліцейський офіцер громади". У 19 регіонах України працюють понад 600 офіцерів, які забезпечують порядок і запобігають правопорушенням у межах своєї територіальної громади. 

На доступності майбутніх безпекових центрів наголосив Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Безпека громад і країни — це безпека кожного. Центри мають об’єднати у собі поліцію, службу з надзвичайних ситуацій, а також інші сервісні послуги, що надає Міністерство внутрішніх справ. Наразі ініціатива з впровадження центрів вже випробувана у декількох регіонах. Наша мета, аби безпекові центри стали доступними для усіх жителів територіальних громад", – зауважив Денис Монастирський.

Нагадаємо, напередодні міністр розвитку громад та територій зазначив, що завдання Мінрегіону на найближчі роки – забезпечити економічний «стрибок» на регіональному рівні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також