Олексій Чернишов: у громадах впроваджують "Центри безпеки", що об’єднають поліцію, "швидку" та пожежну служби

Метою є цілодобове реагування на запит про екстрену допомогу у проміжок часу до 20 хвилин.

"Центри безпеки" в територіальних громадах об‘єднають функції посилення громадської безпеки, захисту від пожеж і надзвичайних ситуацій та надання екстреної меддопомоги.

Метою є цілодобове реагування на запит про екстрену допомогу у проміжок часу до 20 хвилин. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час наради у Міністерстві внутрішніх справ України, йдеться у повідомленні Мінрегіону.

"Співпраця МВС, Міністерства охорони здоров’я та Мінрегіону спрямована на покращення безпекових послуг у громадах. Використовуючи європейський досвід, започатковано проєкт «Центри безпеки» у регіонах. Вони дозволяють об‘єднати пожежну, екстрену медичну допомогу і поліцію з консолідованою комунікацією. Йдеться про підвищену оперативність надання допомоги людям в екстрених ситуаціях. Наразі в Україні реалізовано близько 30-ти проєктів зі створення Центрів безпеки. За кількістю лідирує Донецька область", – підкреслив Олексій Чернишов.

Водночас очільник Мінрегіону зазначив, що наразі міністерством підготовлено бюджетний запит на 2022-2024 роки для фінансування 380 безпекових центрів. Його вже направлено до Міністерства фінансів.

У межах співпраці Мінрегіону та МВС у громадах впроваджено проєкт "Поліцейський офіцер громади". У 19 регіонах України працюють понад 600 офіцерів, які забезпечують порядок і запобігають правопорушенням у межах своєї територіальної громади.

На доступності майбутніх безпекових центрів наголосив Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Безпека громад і країни — це безпека кожного. Центри мають об’єднати у собі поліцію, службу з надзвичайних ситуацій, а також інші сервісні послуги, що надає Міністерство внутрішніх справ. Наразі ініціатива з впровадження центрів вже випробувана у декількох регіонах. Наша мета, аби безпекові центри стали доступними для усіх жителів територіальних громад", – зауважив Денис Монастирський.

Нагадаємо, напередодні міністр розвитку громад та територій зазначив, що завдання Мінрегіону на найближчі роки – забезпечити економічний «стрибок» на регіональному рівні.