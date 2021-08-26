На квартиру депутатки Устінової наклали арешт, а машину оголосили в розшук

Це відбулося через рішення суду про сплату компенсації заступнику голови Головного слідчого управління поліції Євгена Шевцова.

На квартиру народної депутатки Олександри Устінової ("Голос") наклали арешт, а її авто оголосили в розшук.

Таке рішення ухвалено через зобов'язання сплатити 80 000 гривень компенсації за завдану моральну шкоду заступнику голови Головного слідчого управління поліції Євгена Шевцова, повідомила депутатка в Facebook.

Шевцов минулого року написав допис в соцмережі, у якому назвав Устінову "тупою вівцею, мавпою, бродчою живністю та розумово відсталим опудалом". За словами депутатки, внутрішня безпека поліції під час розслідування дій Шевцова визначила, що його сторінку нібито зламали, тож він це "не писав".

"Так от, замість розслідувань веутрішньоі безпеки наш реформований поліцейський подав 6 судових позовів проти мене, бо як це так я написала, що така поважна людина не може звання офіцера мати!" – заявила нардепка.

Печерський райсуд ухвалив рішення про сплату Шевцову 80 000 грн, але Устінова стверджує, що не знала про це.

Нагадаємо, 2 березня журналісти "Бігус.Інфо" опублікували розслідування, присвячене нерухомості дружини Євгена Шевцова - Олени Шевцової-Дегрик. Журналісти з'ясували, що в 2016 році їй подарували нежитлове приміщення площею 587 кв. м в Києві. Раніше воно належало бізнесмену Олексію Кікірешку, колишньому президенту футбольного клубу "Арсенал Київ", але нерухомість була арештована через непогашені банківські кредити Кікірешка.